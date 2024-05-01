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Президент Ильхам Алиев принял муфтиев Северо-Кавказского региона России

Президент Ильхам Алиев принял муфтиев Северо-Кавказского региона России Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию муфтиев Северо-Кавказского региона Российской Федерации во главе с муфтием Карачаево-Черкесской Республики Исмаилом Бердиевым.
Внешняя политика
1 мая 2024 г. 12:49
Президент Ильхам Алиев принял муфтиев Северо-Кавказского региона России

1 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию муфтиев Северо-Кавказского региона Российской Федерации во главе с муфтием Карачаево-Черкесской Республики Исмаилом Бердиевым.

Как сообщает Report, в состав делегации входят муфтий Чеченской Республики Салах Межиев, муфтий Ставропольского края Мухаммад Рахимов, муфтий Кабардино-Балкарской Республики Хазратали Дзасежев, муфтий Республики Северная Осетия-Алания Хаджимурат Гацалов, муфтий Республики Адыгея Аскарбий Карданов, муфтий Республики Калмыкия Солтахмед Каралаев, ректор Северо-Кавказского Исламского университета Шарабуттин Чочаев и представитель Управления мусульман Кавказа по Республике Дагестан Шагабутдин Керимов.

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Версия на английском языке ФотоPresident Aliyev receives delegation consisting of Muftis of Russia’s North Caucasus region
Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev Rusiyanın Şimali Qafqaz regionunun müftilərini qəbul edib

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