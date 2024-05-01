Замгендиректора ЮНЕСКО в Баку призвала мировых лидеров объединиться для решения глобальных проблем

Необходимо совместными усилиями найти решения современных сложных задач.

В рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу, который сегодня начал свою работу в Баку, проходит пленарная сессия на тему "Применение мягкой силы в развитии многостороннего сотрудничества: укрепление солидарности и противодействие расколу".

Как сообщает Report, c вступительной речью на сессии выступила заместитель генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Габриэла Рамос, которая призвала мировых лидеров и глобальные организации объединиться для решения глобальных проблем.

“В разных обществах есть раскол. Мы должны работать, чтобы понять проблемы, с которыми сталкиваются другие", - сказал она.

Модератором пленарной сессии является директор Центра доверия, мира и социальных отношений университета Ковентри в Великобритании, профессор Майкл Харди.