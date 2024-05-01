Токаев: Приветствую согласие Баку и Еревана провести переговоры глав МИД в Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что приветствует согласие Азербайджана и Армении провести переговоры на уровне глав МИД в Алматы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что приветствует согласие Азербайджана и Армении провести переговоры на уровне глав МИД в Алматы.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом говорится в заявлении Токаева.

"Приветствую согласие Азербайджанской Республики и Республики Армения провести по предложению казахстанской стороны переговоры министров иностранных дел по подготовке мирного договора между двумя государствами", - отметил он.

Он назвал символичным проведение переговоров в Алматы.

"Это важное мероприятие состоится в Алматы, где в декабре 1991 года была подписана историческая Алма-Атинская декларация, закрепившая основы независимого развития стран СНГ и утвердившая принципы определения межгосударственных границ", - подчеркнул Токаев.

По его словам, предстоящая встреча послужит практической реализацией азербайджано-армянских договоренностей, и будет способствовать скорейшему установлению прочного и долгосрочного мира в Южном Кавказе.