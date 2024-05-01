О нас

Моратинос: "Бакинский процесс" важен для нас

Моратинос: "Бакинский процесс" важен для нас "Бакинский процесс" важен для нас.
Внешняя политика
1 мая 2024 г. 11:15
Моратинос: Бакинский процесс важен для нас

"Бакинский процесс" важен для нас.

Как сообщает Report, об этом верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос заявил 1 мая на церемонии открытия VI Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

По его словам, Альянс цивилизаций ООН уже много лет выступает в качестве признанной платформы для межрелигиозного и межкультурного диалога:

"Альянс цивилизаций ООН выступает за укрепление межкультурного и межрелигиозного диалога против конфликтов. Мы должны вести совместную борьбу против всех форм вражды. Давайте будем привержены диалогу, с помощью которого мы сможем построить доверие. Диалог - это путь к миру. Мы будем двигаться от раздробленного прошлого к мирному будущему".

Моратинос также пожелал Азербайджану успехов в проведении 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в ноябре этого года в Баку.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке UN official: ‘Baku process is important for us’
Версия на азербайджанском языке BMT rəsmisi: "Bakı Prosesi" bizim üçün vacibdir

Самое читаемое

В Казахстане ввели новый сигнал светофора
В Казахстане ввели новый сигнал светофора
26 апреля 2024 г. 14:39
Бывший главный педиатр Азербайджана совершил суицид
Бывший главный педиатр Азербайджана совершил суицид
24 апреля 2024 г. 14:32
Сотрудники ГУР Украины уничтожили российский вертолет на аэродроме в Москве
Сотрудники ГУР Украины уничтожили российский вертолет на аэродроме в Москве
26 апреля 2024 г. 15:54
Государственной делегации Туркменистана был подарен азербайджанский ковер
Государственной делегации Туркменистана был подарен азербайджанский ковер
25 апреля 2024 г. 21:49
В Баку простились с первым омбудсменом Азербайджана Эльмирой Сулеймановой
ФотоВ Баку простились с первым омбудсменом Азербайджана Эльмирой Сулеймановой
25 апреля 2024 г. 15:38
Блинкен встретился со своим китайским коллегой
Блинкен встретился со своим китайским коллегой
26 апреля 2024 г. 06:06
На границе Азербайджана и Армении выполнено больше половины намеченных работ
На границе Азербайджана и Армении выполнено больше половины намеченных работ
29 апреля 2024 г. 18:05
Ульвия Фаталиева стала первой чемпионкой Европы в истории азербайджанских шахмат
Ульвия Фаталиева стала первой чемпионкой Европы в истории азербайджанских шахмат
29 апреля 2024 г. 16:25
Обнародованы кадры цепного ДТП в центре Баку
Обнародованы кадры цепного ДТП в центре Баку
30 апреля 2024 г. 11:15
КНДР провела испытания произведенных на новом оборонном предприятии РСЗО
КНДР провела испытания произведенных на новом оборонном предприятии РСЗО
26 апреля 2024 г. 04:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi