Моратинос: "Бакинский процесс" важен для нас

"Бакинский процесс" важен для нас.

"Бакинский процесс" важен для нас.

Как сообщает Report, об этом верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос заявил 1 мая на церемонии открытия VI Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

По его словам, Альянс цивилизаций ООН уже много лет выступает в качестве признанной платформы для межрелигиозного и межкультурного диалога:

"Альянс цивилизаций ООН выступает за укрепление межкультурного и межрелигиозного диалога против конфликтов. Мы должны вести совместную борьбу против всех форм вражды. Давайте будем привержены диалогу, с помощью которого мы сможем построить доверие. Диалог - это путь к миру. Мы будем двигаться от раздробленного прошлого к мирному будущему".

Моратинос также пожелал Азербайджану успехов в проведении 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в ноябре этого года в Баку.