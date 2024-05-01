Жан Кристоф Бас: Всемирный форум по межкультурному диалогу приобретает все больший масштаб

Всемирный форум по межкультурному диалогу приобретает все больший масштаб.
Как сообщает Report, об этом учредитель организации Global Compas Жан Кристоф Бас заявил в ходе пленарной сессии начавшего сегодня в Баку работу VI Всемирного форума по межкультурному диалогу.
"Когда мы встретились в первый раз на этом форуме, это был другой формат. Изначально это была небольшая группа активистов, которые были заинтересованы расширять культурный диалог. И совершенно удивительно видеть, как сейчас это мероприятие стало пионером в области диалога, мира и безопасности", - заявил Жан Кристоф Бас.
Он подчеркнул, что учитывая современные вызовы подобные мероприятия необходимо проводить для решения глобальных проблем.
Всемирный форум по межкультурному диалогу, считающийся составной частью инициированного президентом Ильхамом Алиевым в 2008 году "Бакинского процесса" по межкультурному диалогу, впервые был организован в Баку в 2011 году, последующие форумы проходили в 2013, 2015, 2017 и 2019 годах. За минувший период география форума значительно расширилась, увеличилось число стран и структур, участвующих в мероприятии. В форуме в общей сложности приняли участие более 10 тысяч делегатов – официальные лица правительств, руководители и представители международных организаций и институтов. В то же время в рамках форума было организовано более 200 мероприятий различного формата и масштаба, пленарных и панельных обсуждений, презентаций. Обсуждения, проведенные в рамках пяти предыдущих форумов, в центре внимания которых находились вызовы, беспокоящие человечество, принятые документы стали руководством для международных организаций, и "Бакинский процесс" был принят в качестве важной платформы по межкультурному диалогу.