Замгендиректора ЮНЕСКО: Сегодня миллионы людей во всем мире страдают от дискриминации

Сегодня миллионы людей во всем мире страдают от дискриминации.

Сегодня миллионы людей во всем мире страдают от дискриминации.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Габриэла Рамос, выступая 1 мая на VI Всемирном форуме по межкультурному диалогу в Баку.

По ее словам, очень важно способствовать сохранению мира:

"Верю, что мы достигнем поставленных целей. Мы должны поощрять мирный диалог. Наблюдается рост антисемитизма и исламофобии во всем мире. Сегодня миллионы людей во всем мире страдают от дискриминации. В этом случае мы обязательно должны настроиться на диалог. Также очень важно, чтобы на таких мероприятиях звучал и голос женщин".

Она поблагодарила президента Ильхама Алиева за организацию подобного форума.

Рамос также отметила важность межгосударственного диалога в установлении мира: "Диалог также является основой мира и устойчивого развития. Мы работаем над созданием атмосферы диалога в Шри-Ланке, Руанде, Украине. Мы также хотим углубить наше сотрудничество с Азербайджаном".