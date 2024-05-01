Замгендиректора ЮНЕСКО: Сегодня миллионы людей во всем мире страдают от дискриминации

Сегодня миллионы людей во всем мире страдают от дискриминации.
Как сообщает Report, об этом заявила заместитель генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Габриэла Рамос, выступая 1 мая на VI Всемирном форуме по межкультурному диалогу в Баку.
По ее словам, очень важно способствовать сохранению мира:
"Верю, что мы достигнем поставленных целей. Мы должны поощрять мирный диалог. Наблюдается рост антисемитизма и исламофобии во всем мире. Сегодня миллионы людей во всем мире страдают от дискриминации. В этом случае мы обязательно должны настроиться на диалог. Также очень важно, чтобы на таких мероприятиях звучал и голос женщин".
Она поблагодарила президента Ильхама Алиева за организацию подобного форума.
Рамос также отметила важность межгосударственного диалога в установлении мира: "Диалог также является основой мира и устойчивого развития. Мы работаем над созданием атмосферы диалога в Шри-Ланке, Руанде, Украине. Мы также хотим углубить наше сотрудничество с Азербайджаном".