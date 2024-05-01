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Замгендиректора ЮНЕСКО: Сегодня миллионы людей во всем мире страдают от дискриминации

Замгендиректора ЮНЕСКО: Сегодня миллионы людей во всем мире страдают от дискриминации Сегодня миллионы людей во всем мире страдают от дискриминации.
Внешняя политика
1 мая 2024 г. 11:29
Замгендиректора ЮНЕСКО: Сегодня миллионы людей во всем мире страдают от дискриминации

Сегодня миллионы людей во всем мире страдают от дискриминации.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Габриэла Рамос, выступая 1 мая на VI Всемирном форуме по межкультурному диалогу в Баку.

По ее словам, очень важно способствовать сохранению мира:

"Верю, что мы достигнем поставленных целей. Мы должны поощрять мирный диалог. Наблюдается рост антисемитизма и исламофобии во всем мире. Сегодня миллионы людей во всем мире страдают от дискриминации. В этом случае мы обязательно должны настроиться на диалог. Также очень важно, чтобы на таких мероприятиях звучал и голос женщин".

Она поблагодарила президента Ильхама Алиева за организацию подобного форума.

Рамос также отметила важность межгосударственного диалога в установлении мира: "Диалог также является основой мира и устойчивого развития. Мы работаем над созданием атмосферы диалога в Шри-Ланке, Руанде, Украине. Мы также хотим углубить наше сотрудничество с Азербайджаном".

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Версия на английском языке UNESCO official: ‘Millions of people in the world are suffering from discrimination’
Версия на азербайджанском языке UNESCO Baş direktorunun müavini: Dünyada milyonlarla insan ayrı-seçkilikdən əziyyət çəkir

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