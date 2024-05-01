Турецкие правозащитники посетили изолятор в Гарадагском районе

Представители Института по правам человека и равенству Турции (TIHEK) ознакомились с условиями в изоляторе временного содержания Гарадагского районного управления полиции.

Представители Института по правам человека и равенству Турции (TIHEK) ознакомились с условиями в изоляторе временного содержания Гарадагского районного управления полиции.

Как сообщили Report в Аппарате омбудсмена, делегация находится с визитом в Азербайджане по приглашению омбудсмена Сабины Алиевой.

Турецких правозащитников сопровождали члены Национальной превентивной группы омбудсмена.

Делегация провела встречу с руководством изолятора. Гостей проинформировали об опыте Азербайджана и деятельности учреждения.

Затем были осмотрены камеры, медицинский кабинет, место для прогулки, кухня и другие отделы изолятора временного содержания.

Правозащитники провели конфиденциальные встречи с содержащимися здесь гражданами, заслушали их обращения, изучили документацию.