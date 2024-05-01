Гендиректор ИСЕСКО выразил благодарность президенту Азербайджана за усилия по укреплению мира

Генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за усилия по сближению культур и укреплению мира.

Генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за усилия по сближению культур и укреплению мира.

Как сообщает Report, об этом заявил гендиректор ИСЕСКО заявил на церемонии открытия VI Всемирного форума по межкультурному диалогу "Диалог ради мира и глобальной безопасности" в Баку.

По его словам, это требует больших усилий и труда, однако Азербайджану удается достичь поставленных целей в том числе благодаря организации столь масштабного форума.

"Несмотря на успехи, достигнутые в области науки и технологий, мир сегодня продолжает бороться с проблемами безопасности. В 2023 году уровень безопасности в мире значительно снизился. В этот год в мире были зафиксированы 183 региональных и международных вооруженных конфликта. Это самый высокий уровень за последние 30 лет", - сказал он.