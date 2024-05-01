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Гендиректор ИСЕСКО выразил благодарность президенту Азербайджана за усилия по укреплению мира

Гендиректор ИСЕСКО выразил благодарность президенту Азербайджана за усилия по укреплению мира Генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за усилия по сближению культур и укреплению мира.
Внешняя политика
1 мая 2024 г. 11:13
Гендиректор ИСЕСКО выразил благодарность президенту Азербайджана за усилия по укреплению мира

Генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за усилия по сближению культур и укреплению мира.

Как сообщает Report, об этом заявил гендиректор ИСЕСКО заявил на церемонии открытия VI Всемирного форума по межкультурному диалогу "Диалог ради мира и глобальной безопасности" в Баку.

По его словам, это требует больших усилий и труда, однако Азербайджану удается достичь поставленных целей в том числе благодаря организации столь масштабного форума.

"Несмотря на успехи, достигнутые в области науки и технологий, мир сегодня продолжает бороться с проблемами безопасности. В 2023 году уровень безопасности в мире значительно снизился. В этот год в мире были зафиксированы 183 региональных и международных вооруженных конфликта. Это самый высокий уровень за последние 30 лет", - сказал он.

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Версия на английском языке ICESCO director-general thanks president of Azerbaijan for his efforts to strengthen peace
Версия на азербайджанском языке ICESCO-nun Baş direktoru Azərbaycan Prezidentinə sülh səylərinə görə təşəkkür edib

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