Баку призвал Ереван без промедления раскрыть информацию о пропавших без вести
Внешняя политика
- 07 октября, 2026
- 10:44
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Азербайджан вновь призывает Армению предоставить всю информацию о судьбах пропавших без вести азербайджанцев, включая сведения о местах захоронений.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев на IV Международной конференции по вопросам пропавших без вести лиц в Баку.
По его словам, эти данные раскрыть без промедления и передать по всем действующим каналам.
"Мы вновь призываем Армению поделиться точной информацией о судьбах и местонахождении тысяч пропавших без вести азербайджанцев, в том числе сведениями о местах захоронений", - заявил Рзаев.
İtkin düşmüş azərbaycanlılar barədə bütün məlumatları paylaşması üçün Ermənistana çağırış edilib
Baku urges Yerevan to disclose information on missing persons without delay
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