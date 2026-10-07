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    Баку призвал Ереван без промедления раскрыть информацию о пропавших без вести

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2026
    • 10:44
    Баку призвал Ереван без промедления раскрыть информацию о пропавших без вести

    Азербайджан вновь призывает Армению предоставить всю информацию о судьбах пропавших без вести азербайджанцев, включая сведения о местах захоронений.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев на IV Международной конференции по вопросам пропавших без вести лиц в Баку.

    По его словам, эти данные раскрыть без промедления и передать по всем действующим каналам.

    "Мы вновь призываем Армению поделиться точной информацией о судьбах и местонахождении тысяч пропавших без вести азербайджанцев, в том числе сведениями о местах захоронений", - заявил Рзаев.

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Фариз Рзаев Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Пропавшие без вести
    İtkin düşmüş azərbaycanlılar barədə bütün məlumatları paylaşması üçün Ermənistana çağırış edilib
    Baku urges Yerevan to disclose information on missing persons without delay
    44 - Tezliklə
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