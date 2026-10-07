Баку призвал Ереван без промедления раскрыть информацию о пропавших без вести

Азербайджан вновь призывает Армению предоставить всю информацию о судьбах пропавших без вести азербайджанцев, включая сведения о местах захоронений.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев на IV Международной конференции по вопросам пропавших без вести лиц в Баку.

По его словам, эти данные раскрыть без промедления и передать по всем действующим каналам.

"Мы вновь призываем Армению поделиться точной информацией о судьбах и местонахождении тысяч пропавших без вести азербайджанцев, в том числе сведениями о местах захоронений", - заявил Рзаев.