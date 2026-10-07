İtkin düşmüş azərbaycanlılar barədə bütün məlumatları paylaşması üçün Ermənistana çağırış edilib
Xarici siyasət
- 07 oktyabr, 2026
- 10:16
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İtkin düşmüş azərbaycanlılar barədə bütün məlumatları paylaşması üçün Ermənistana çağırış edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Fariz Rzayev "İtkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı Dialoqu çərçivəsində IV Beynəlxalq Konfrans"da deyib.
O qeyd edib ki, bu məlumatlar qorunmalı, gecikmədən açıqlanmalı və bütün fəal kanallara ötürülməlidir:
"Biz bir daha Ermənistanı itkin düşmüş minlərlə azərbaycanlının, o cümlədən dəfn yerləri haqqında məlumatların taleyi və harada olduqları barədə dəqiq məlumatları paylaşmağa çağırırıq".
Баку призвал Ереван без промедления раскрыть информацию о пропавших без вести
Baku urges Yerevan to disclose information on missing persons without delay
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