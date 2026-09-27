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    В Лос-Анджелесе почтили память шехидов Азербайджана

    Внешняя политика
    • 27 сентября, 2026
    • 09:34
    В Лос-Анджелесе почтили память шехидов Азербайджана

    В городе Лос-Анджелес американского штата Калифорния почтили память шехидов, отдавших жизни за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

    Как передает Report, об этом Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе сообщило на своей странице в социальной сети "X".

    Отмечается, что в мероприятии приняли участие генеральный консул Турции в Лос-Анджелесе Менекше Онук и представители азербайджанской общины.

    В рамках мероприятия был показан документальный фильм "МЫ", посвящённый 44-дневной Отечественной войне и снятый Бакинским медиа-центром и киностудией "Азербайджанфильм".

    В Лос-Анджелесе почтили память шехидов Азербайджана
    В Лос-Анджелесе почтили память шехидов Азербайджана
    В Лос-Анджелесе почтили память шехидов Азербайджана
    Лос-Анджелес Память шехидов
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