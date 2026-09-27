В Лос-Анджелесе почтили память шехидов Азербайджана

В городе Лос-Анджелес американского штата Калифорния почтили память шехидов, отдавших жизни за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Как передает Report, об этом Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе сообщило на своей странице в социальной сети "X".

Отмечается, что в мероприятии приняли участие генеральный консул Турции в Лос-Анджелесе Менекше Онук и представители азербайджанской общины.

В рамках мероприятия был показан документальный фильм "МЫ", посвящённый 44-дневной Отечественной войне и снятый Бакинским медиа-центром и киностудией "Азербайджанфильм".