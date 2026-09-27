В Лос-Анджелесе почтили память шехидов Азербайджана
Внешняя политика
- 27 сентября, 2026
- 09:34
В городе Лос-Анджелес американского штата Калифорния почтили память шехидов, отдавших жизни за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.
Как передает Report, об этом Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе сообщило на своей странице в социальной сети "X".
Отмечается, что в мероприятии приняли участие генеральный консул Турции в Лос-Анджелесе Менекше Онук и представители азербайджанской общины.
В рамках мероприятия был показан документальный фильм "МЫ", посвящённый 44-дневной Отечественной войне и снятый Бакинским медиа-центром и киностудией "Азербайджанфильм".
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