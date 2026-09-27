İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    Los-Ancelesdə Vətən müharibəsi şəhidləri anılıb

    Xarici siyasət
    • 27 sentyabr, 2026
    • 09:31
    Los-Ancelesdə Vətən müharibəsi şəhidləri anılıb

    ABŞ-nin Kaliforniya ştatının Los-Anceles şəhərində Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlər anılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Los-Ancelesdəki Baş konsulluğu "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşıb.

    Bildirilib ki, anım tədbirində Türkiyənin Los-Ancelesdəki Baş konsulu Menekşe Onuk və Azərbaycan icması iştirak edib.

    Tədbirdə 44 günlük Vətən müharibəsinə həsr olunmuş, Bakı Media Mərkəzi və "Azərbaycanfilm" Kinostudiyasının istehsal etdiyi "BİZ" sənədli filmi nümayiş olunub.

    Los-Ancelesdə Vətən müharibəsi şəhidləri anılıb
    Los-Ancelesdə Vətən müharibəsi şəhidləri anılıb
    Los-Ancelesdə Vətən müharibəsi şəhidləri anılıb
    27 Sentyabr - Anım Günü 44 günlük Vətən müharibəsi (II Qarabağ müharibəsi) Los-Anceles (ABŞ)
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    В Лос-Анджелесе почтили память шехидов Азербайджана
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    Azerbaijani martyrs commemorated in Los Angeles
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