В Казахстане отчет о крушении самолета AZAL могут опубликовать в начале 2026 года

Отчет о крушении самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) под Актау могут обнародовать после Нового года.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, возглавляющий госкомиссию по расследованию авиакатастрофы.

Он отметил, что расследование по установлению всех обстоятельств трагедии продолжается.

Напомним, что 25 декабря 2024 года самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также 5 членов экипажа. В результате аварии погибли 38 человек, выжили 29 человек, включая троих детей.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства, произошедшего в воздушном пространстве России над Грозным.