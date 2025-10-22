Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"

    В Казахстане отчет о крушении самолета AZAL могут опубликовать в начале 2026 года

    Внешняя политика
    • 22 октября, 2025
    • 14:30
    В Казахстане отчет о крушении самолета AZAL могут опубликовать в начале 2026 года

    Отчет о крушении самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) под Актау могут обнародовать после Нового года.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, возглавляющий госкомиссию по расследованию авиакатастрофы.

    Он отметил, что расследование по установлению всех обстоятельств трагедии продолжается.

    Напомним, что 25 декабря 2024 года самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также 5 членов экипажа. В результате аварии погибли 38 человек, выжили 29 человек, включая троих детей.

    По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства, произошедшего в воздушном пространстве России над Грозным.

    Канат Бозумбаев крушение самолета AZAL Казахстан
    Qazaxıstanda AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı hesabat 2026-cı ilin əvvəlində dərc oluna bilər
    Kazakhstan may publish update on AZAL plane crash in early 2026

    Последние новости

    14:48

    Азербайджан вернул долг в 1,5 млрд манатов в этом году

    Финансы
    14:47

    Норвегия предоставит Украине почти $100 млн на поддержку энергетики

    Другие страны
    14:39

    Азербайджан увеличил расходы на соцзащиту и соцобеспечение почти на 9%

    Финансы
    14:37

    Расходы на оборону и нацбезопасность за 9 месяцев превысили 5 млрд манатов

    Финансы
    14:30

    Азербайджан готов к тесному партнерству с Туркменистаном в газовой и "зеленой" энергетике

    Энергетика
    14:30

    В Казахстане отчет о крушении самолета AZAL могут опубликовать в начале 2026 года

    Внешняя политика
    14:27

    Президент Ильхам Алиев поздравил нового премьер-министра Японии

    Внешняя политика
    14:26

    Учреждена юбилейная медаль по случаю 30-летия Конституции Азербайджана

    Внутренняя политика
    14:22

    Обнародован госдолг Азербайджана

    Финансы
    Лента новостей