Шахин Багиров: Система ARAS сократила время пересечения границы на 25%

Благодаря внедрению автоматизированной системы анализа рисков (ARAS) удалось сократить время пересечения границы на 25%.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров на "Форуме Таможня-Бизнес 2025: Диалог и доверие" в Баку.

По его словам, в последнее время в Азербайджане удалось сократить время таможенного оформления на 35%, а количество физических проверок – на 22%.

"По различным направлениям таможенного дела разработаны соответствующие международным требованиям методические материалы, сформированы эффективные методы контроля таможенных платежей с применением системы электронных уведомлений и механизма выпуска товаров на основе гарантий", - сказал Багиров.

Он отметил, что в 2024 году в государственный бюджет привлечено 170,366 млн манатов за счет корректировки таможенной стоимости товаров, задекларированных на сумму 377 млн манатов. По словам Багирова, если в 2021 году таможня перечислила в бюджет 4,343 млрд манатов, то в 2024 году фактически перечисленная сумма увеличилась на 53% и достигла 6,648 млрд манатов.

Он добавил, что благодаря мерам по возмещению ущерба государственной собственности в 2024 году в бюджет поступило 2,3 млн манатов, а за 11 месяцев текущего года - более 3,9 млн манатов.

Он добавил, что собранные таможенные пошлины и налоги составили 35% ненефтяных доходов госбюджета и 8% валового внутреннего продукта ненефтегазового сектора.