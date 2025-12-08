Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Азербайджане определены ключевые направления будущей таможенной политики

    Бизнес
    • 08 декабря, 2025
    • 11:13
    В Азербайджане определены ключевые направления будущей таможенной политики

    В Азербайджане ключевые направления таможенной политики будут включать упрощение торговых процедур, модернизацию пограничных систем и расширение применения цифровых решений.

    Как сообщает Report, об этом сказал помощник президента Азербайджана, начальник отдела по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов на проходящем в Баку форуме "Таможня-Бизнес 2025: Диалог и Доверие".

    По его словам, внедрение цифровых решений и сокращение процедур ускорит операции и обеспечит более гибкую интеграцию страны в глобальную торговую цепочку.

    Мовсумов подчеркнул, что борьба с незаконным оборотом и создание равных конкурентных условий для бизнеса должны оставаться одними из главных задач. Развитие человеческого капитала, принятие решений на основе данных, инициатива "зеленая таможня" и цифровая трансформация останутся ключевыми элементами современного управления.

    "На следующем этапе основным приоритетом в регулировании отношений между таможней и бизнесом должно стать развитие надежного партнерства и поддержка добросовестных предпринимателей. Им необходимо уделять особое внимание и обеспечивать всестороннюю поддержку. При этом в отношении незаконных операций должны применяться строгие меры, что повысит доверие и стабильность рынка", - добавил он.

    Azərbaycanda gömrük siyasətinin gələcək istiqamətləri açıqlanıb
    Strategic vision for Azerbaijan's customs policy outlined at Baku forum
    Лента новостей