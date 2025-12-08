В Алтайском крае при столкновении поезда и автомобиля погибли два человека

Грузовой поезд и автомобиль столкнулись в Алтайском крае РФ, погибли два человека.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

"Сегодня около 11:40 на железнодорожном переезде у станции Луговское в Алтайском крае грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем Honda Fit. Находившиеся в машине 74-летний водитель и 72-летняя пассажирка от полученных травм скончались", - сообщили в ведомстве.

На месте работают сотрудники полиции, подробности происшествия уточняются.