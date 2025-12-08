Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Алтайском крае при столкновении поезда и автомобиля погибли два человека

    • 08 декабря, 2025
    • 10:59
    Грузовой поезд и автомобиль столкнулись в Алтайском крае РФ, погибли два человека.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

    "Сегодня около 11:40 на железнодорожном переезде у станции Луговское в Алтайском крае грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем Honda Fit. Находившиеся в машине 74-летний водитель и 72-летняя пассажирка от полученных травм скончались", - сообщили в ведомстве.

    На месте работают сотрудники полиции, подробности происшествия уточняются.

