В Алтайском крае при столкновении поезда и автомобиля погибли два человека
В регионе
- 08 декабря, 2025
- 10:59
Грузовой поезд и автомобиль столкнулись в Алтайском крае РФ, погибли два человека.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
"Сегодня около 11:40 на железнодорожном переезде у станции Луговское в Алтайском крае грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем Honda Fit. Находившиеся в машине 74-летний водитель и 72-летняя пассажирка от полученных травм скончались", - сообщили в ведомстве.
На месте работают сотрудники полиции, подробности происшествия уточняются.
