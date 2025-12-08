Rusiyada qatar avtomobillə toqquşub, ölənlər var

İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    • 08 dekabr, 2025
    • 11:24
    Rusiyanın Altay vilayətində qatar və avtomobilin toqquşması nəticəsində iki nəfər həlak olub.

    "Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin XİN-in Sibir Federal Dairəsi üzrə Nəqliyyatda İdarəsi məlumat verib.

    "Bu gün 11:40 radələrində Altayda Luqovskoye stansiyası yaxınlığındakı dəmir yolu keçidində yük qatarı Honda Fit markalı avtomobil ilə toqquşub. Avtomobildə olan 74 yaşlı sürücü və 72 yaşlı sərnişin aldıqları xəsarətlər nəticəsində dünyasını dəyişib", - idarə bildirib.

    Hadisənin təfərrütları araşdırılır.

    Rusiya Qəza qatar
    В Алтайском крае при столкновении поезда и автомобиля погибли два человека

