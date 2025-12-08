Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Ашхабаде состоялся показ оперетты "Аршин мал алан"

    Искусство
    08 декабря, 2025
    • 11:16
    В Ашхабаде состоялся показ оперетты Аршин мал алан

    В Ашхабаде на сцене Русского драматического театра имени А.С. Пушкина состоялся показ оперетты Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан".

    Как передает Report, постановка вызвала широкий резонанс в местных СМИ, где подробно освещаются сюжет, художественные особенности и философия знаменитого произведения.

    Подчеркивается, что оперетта "Аршин мал алан" переведена на 80 языков мира и поставлена в 187 театрах 76 стран.

    В 2013 году под эгидой ЮНЕСКО было торжественно отмечено 100-летие оперетты. Киноверсия произведения, снятая в 1945 году в черно-белом формате, позже была оцифрована и раскрашена при поддержке Фонда Гейдара Алиева с использованием современных технологий. ЮНЕСКО признало "Аршин мал алан" одним из самых популярных музыкальных произведений мира, а также первой опереттой, созданной на мусульманском Востоке.

    Aşqabadda "Arşın mal alan" operettası nümayiş olunub
