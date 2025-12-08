В Ашхабаде состоялся показ оперетты "Аршин мал алан"

В Ашхабаде на сцене Русского драматического театра имени А.С. Пушкина состоялся показ оперетты Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан".

Как передает Report, постановка вызвала широкий резонанс в местных СМИ, где подробно освещаются сюжет, художественные особенности и философия знаменитого произведения.

Подчеркивается, что оперетта "Аршин мал алан" переведена на 80 языков мира и поставлена в 187 театрах 76 стран.

В 2013 году под эгидой ЮНЕСКО было торжественно отмечено 100-летие оперетты. Киноверсия произведения, снятая в 1945 году в черно-белом формате, позже была оцифрована и раскрашена при поддержке Фонда Гейдара Алиева с использованием современных технологий. ЮНЕСКО признало "Аршин мал алан" одним из самых популярных музыкальных произведений мира, а также первой опереттой, созданной на мусульманском Востоке.