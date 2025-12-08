İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Aşqabadda "Arşın mal alan" operettası nümayiş olunub

    İncəsənət
    • 08 dekabr, 2025
    • 11:21
    Aşqabadda Arşın mal alan operettası nümayiş olunub

    Aşqabadda A.S.Puşkin adına Rus Dram Teatrında Üzeyir Hacıbəylinin "Arşın mal alan" operettası nümayiş olunub.

    "Report" xəbər verir ki, tamaşa KİV-də böyük əks-səda doğurub, operettanın süjeti və fəlsəfəsi ətraflı şəkildə işıqlandırılıb.

    Qeyd olunur ki, "Arşın mal alan" operettası 80 dilə tərcümə edilib və 76 ölkənin 187 teatrında səhnələşdirilib.

    2013-cü ildə UNESCO çərçivəsində operettanın 100 illik yubileyi geniş şəkildə qeyd olunub. Onun 1945-ci ildə ağ-qara formatda işıq üzü görən kino versiyası isə Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə müasir texnologiyalardan istifadə olunmaqla rəqəmsallaşdırılıb və rənglənib.

    UNESCO "Arşın mal alan"ı dünyada ən populyar musiqi əsərlərindən biri və müsəlman Şərqində ilk operetta kimi tanıyıb.

    Foto
    В Ашхабаде состоялся показ оперетты "Аршин мал алан"

