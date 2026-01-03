Hokkey üzrə dünya çempionatında yarımfinal cütlükləri müəyyənləşib
Komanda
- 03 yanvar, 2026
- 09:21
ABŞ-də keçirilən hokkey üzrə gənclər arasında dünya çempionatında yarımfinal cütlükləri müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, buna mundialın 1/4 final görüşlərindən sonra aydınlıq gəlib.
Bu raundda İsveç Latviyanı (6:3), Çexiya İsveçrəni (6:2), Finlandiya əlavə vaxtda ABŞ-ni (4:3), Kanada isə Slovakiyanı (7:1) məğlub edib.
Beləliklə, yarımfinalda Kanada - Çexiya və İsveç - Finlandiya görüşləri baş tutacaq.
Qeyd edək ki, hər iki oyun yanvarın 5-də keçiriləcək.
