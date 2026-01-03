İngiltərə klubu 37 yaşlı qapıçı ilə müqavilə bağlayıb
Futbol
- 03 yanvar, 2026
- 09:50
İngiltərə təmsilçisi "Bornmut" 37 yaşlı qapıçı Freyzer Forsterlə müqavilə bağlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klub açıqlama yayıb.
Təcrübəli qolkiperin müqavilə müddəti cari mövsümün sonuna qədər nəzərdə tutulub. O, yeni klubunda "17" nömrəli formanı geyinəcək.
Freyzer Forster 2025-ci ilin yanvarında "Tottenhem"dən ayrıldıqdan sonra klubsuz qalıb. O, karyerası ərzində Premyer Liqada 155 oyunda 204 qol buraxıb.
