İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    İngiltərə klubu 37 yaşlı qapıçı ilə müqavilə bağlayıb

    Futbol
    • 03 yanvar, 2026
    • 09:50
    İngiltərə klubu 37 yaşlı qapıçı ilə müqavilə bağlayıb

    İngiltərə təmsilçisi "Bornmut" 37 yaşlı qapıçı Freyzer Forsterlə müqavilə bağlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klub açıqlama yayıb.

    Təcrübəli qolkiperin müqavilə müddəti cari mövsümün sonuna qədər nəzərdə tutulub. O, yeni klubunda "17" nömrəli formanı geyinəcək.

    Freyzer Forster 2025-ci ilin yanvarında "Tottenhem"dən ayrıldıqdan sonra klubsuz qalıb. O, karyerası ərzində Premyer Liqada 155 oyunda 204 qol buraxıb.

    "Bornmut" klubu qolkiper qapıçı "Tottenhem" klubu Freyzer Forster

    Son xəbərlər

    10:08

    Azərbaycanda elektrik avadanlıqlarının sınağı ilə bağlı tələblər sərtləşdirilib

    Energetika
    09:55

    Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 14 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    09:50

    İngiltərə klubu 37 yaşlı qapıçı ilə müqavilə bağlayıb

    Futbol
    09:36

    İzmir sahillərində 7-si uşaq olmaqla 74 qanunsuz miqrant saxlanılıb

    Region
    09:21

    Hokkey üzrə dünya çempionatında yarımfinal cütlükləri müəyyənləşib

    Komanda
    09:20

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (03.01.2026)

    Maliyyə
    08:57

    KİV: "Tesla" elektromobillərin satışında liderliyini itirib

    Digər ölkələr
    08:42

    ABŞ-də Pentaqon yaxınlığında pizza sifarişlərində artım qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    08:17

    Meksikada güclü zəlzələdən sonra 900-dən çox afterşok qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti