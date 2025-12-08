BP: 20% панелей для строительства СЭС "Шафаг" уже доставлены в Джебраил

В Джебраил уже доставлены 20% панелей, необходимых для строительства солнечной электростанции (СЭС) "Шафаг".

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент BP по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли на форуме "Таможня-бизнес 2025: Диалог и доверие" в Баку.

По его словам, строительство станции начнется в ближайшее время.

"Проект "Шафаг" – это новый стандарт. Ранее у нас не было деятельности в этой сфере. В осуществлении импортно-экспортных операций по этому новому направлению мы тесно сотрудничаем с таможенными органами. Именно благодаря активной поддержке таможенных органов уже около 20% наших панелей находятся на территории Джебраильского района", – отметил он.

Асланбейли отметил, что BP всегда очень тесно сотрудничал с таможенными органами.

"Не случайно, что электронные декларации впервые были применены именно в проекте "Шахдениз-2", оператором которого является BP, а затем уже в масштабах всей страны. В то же время, практика "зеленого коридора" также впервые была применена в качестве пилотного проекта в наших проектах, и с учетом соответствующих результатов впоследствии началось ее применение в более широком масштабе. И эта практика продолжается и сегодня", - добавил он.