    • 08 декабря, 2025
    • 11:16
    BP: 20% панелей для строительства СЭС Шафаг уже доставлены в Джебраил

    В Джебраил уже доставлены 20% панелей, необходимых для строительства солнечной электростанции (СЭС) "Шафаг".

    Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент BP по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли на форуме "Таможня-бизнес 2025: Диалог и доверие" в Баку.

    По его словам, строительство станции начнется в ближайшее время.

    "Проект "Шафаг" – это новый стандарт. Ранее у нас не было деятельности в этой сфере. В осуществлении импортно-экспортных операций по этому новому направлению мы тесно сотрудничаем с таможенными органами. Именно благодаря активной поддержке таможенных органов уже около 20% наших панелей находятся на территории Джебраильского района", – отметил он.

    Асланбейли отметил, что BP всегда очень тесно сотрудничал с таможенными органами.

    "Не случайно, что электронные декларации впервые были применены именно в проекте "Шахдениз-2", оператором которого является BP, а затем уже в масштабах всей страны. В то же время, практика "зеленого коридора" также впервые была применена в качестве пилотного проекта в наших проектах, и с учетом соответствующих результатов впоследствии началось ее применение в более широком масштабе. И эта практика продолжается и сегодня", - добавил он.

    BP rəsmisi: "Cəbrayılda GES inşa etmək üçün lazım olan panellərin 20 %-i rayonun ərazisindədir"
    BP: 20% of panels for Shafag solar power plant already delivered to Jabrayil
