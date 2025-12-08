BP rəsmisi: "Cəbrayılda GES inşa etmək üçün lazım olan panellərin 20 %-i rayonun ərazisindədir"
- 08 dekabr, 2025
- 10:38
Cəbrayılda "Şəfəq" günəş elektrik stansiyası (GES) inşa etmək üçün lazım olan panellərin 20 %-i rayon ərazisindədir.
"Report" xəbər verir ki, bunu BP-nin Xəzər regionu üzrə vitse-prezidenti Bəxtiyar Aslanbəyli Bakıda keçirilən "Gömrük-Biznes Forumu 2025: Dialoq və Etimad" adlı tədbirdə bildirib.
"Qısa müddətdə stansiyanın tikintisinə başlanılacaq. "Şəfəq" layihəsi yeni bir standartdır. Bu sahədə bizim əvvəllər fəaliyyətimiz olmayıb. Bu yeni sahə üzrə də idxal-ixrac əməliyyatlarının həyata keçirilməsində gömrük orqanları ilə yaxından əməkdaşlığımız var. Məhz gömrük orqanlarının yaxından dəstəyi nəticəsində artıq panellərimizin təxminən 20%-i artıq Cəbrayıl rayonu ərazisindədir", - deyə o qeyd edib.
BP rəsmisinin sözlərinə görə, şirkət ölkədəki fəaliyyəti çərçivəsində həmişə müvafiq standartlar və tələblərin bərqərar olmasına çalışıb: "Bu sahəyə biz yerli potensialın inkişafı, yerli təchizat zəncirinin milliləşdirilməsi kim baxmışıq, əməyin təhlükəsizliyi, sənaye təhlükəsizliyi və sair standartları tətbiq etməyə çalışmışıq. Fəaliyyətimizin uğurlu olmasının əsas səbəbi Azərbaycan hökumətinin hər zaman bizə göstərdiyi dəstəkdir. Bu dəstək isə müxtəlif strukturlarla birlikdə fəaliyyətimizdən ibarətdir. Bu strukturlar sırasında mən fiskal strukturları xüsusi qeyd etmək istərdim. Bilirsiniz ki, Hasilatın Pay Bölgüsü tipli sazişlərdə xüsusi vergi-gömrük müddəaları var. Dövlətin xarici sərmayədarlar üçün yaratdığı güzəştli şərtlər var. Bu şərtlərin həyata keçirilməsi elə ilk illərdən başlayaraq fiskal strukturlarla yaxın əməkdaşlıq çərçivəsində baş tutub. Və Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişi çərçivəsində Vergi və Gömrük protokolları imzalanıb. Bu protokollar mövcud yerli qanunvericiliklə bərabər xarici sərmayədarlara müvafiq şəraitin yaradılmasını təmin edib".
"Biz gömrük strukturları ilə həmişə çox yaxın əməkdaşlığın şahidi olmuşuq. Təsadüfi deyil ki, elektron bəyannamələr ölkə miqyasında tətbiq edilmədən əvvəl ilk dəfə məhz BP-nin operatoru olduğu "Şahdəniz 2" layihəsində, daha sonra isə ölkə miqyasında tətbiq edildi. Eyni zamanda "yaşıl dəhliz" praktikası da ilk dəfə olaraq pilot layihəsi kimi bizim layihələrdə tətbiq edildi və müvafiq nəticələr nəzərə alınmaqla sonradan daha geniş miqyasda tətbiqinə başlanıldı.
Və bu praktika bu gün də davam edir".