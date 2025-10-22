İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    Qazaxıstanda AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı hesabat 2026-cı ilin əvvəlində dərc oluna bilər

    Xarici siyasət
    • 22 oktyabr, 2025
    • 14:32
    Azərbaycan Hava Yollarına (AZAL) məxsus təyyarənin Aktau yaxınlığında qəzaya uğraması ilə bağlı hesabat gələn ilin əvvəlində dərc oluna bilər.

    "Report" "RİA Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, bunu təyyarə qəzasının araşdırılması üzrə Dövlət Komissiyasına rəhbərlik edən Qazaxıstan Baş nazirinin müavini Kanat Bozumbayev deyib.

    O qeyd edib ki, faciənin baş verdiyi bütün halların müəyyənləşdirilməsi istiqamətində araşdırma davam edir.

    Xatırladaq ki, AZAL-a məxsus Bakı-Qroznı aviareysini həyata keçirən sərnişin təyyarəsi dekabrın 25-də Qazaxıstanın Aktau şəhəri yaxınlığında qəzaya uğrayıb. Avialaynerin göyərtəsində olan 67 nəfərdən 42-si Azərbaycan, 16-sı Rusiya, 6-sı Qazaxıstan, 3-ü isə Qırğızıstan vətəndaşı olub. Onlardan 38-i həlak olub, 29-u sağ qalıb.

    В Казахстане отчет о крушении самолета AZAL могут опубликовать в начале 2026 года
    Kazakhstan may publish update on AZAL plane crash in early 2026

