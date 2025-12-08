Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    На Солнце произошла мощнейшая вспышка уровня X

    Наука и образование
    • 08 декабря, 2025
    • 10:57
    На Солнце произошла мощнейшая вспышка уровня X

    Сильнейшая вспышка уровня X произошла в понедельник утром на Солнце.

    Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    Вспышки X-уровня являются самыми мощными из всех возможных категорий. Они оказывают серьезное влияние на жизнь людей и могут нанести вред их здоровью.

    "На Солнце в 08.01 по московскому времени зарегистрирована вспышка уровня X (точный балл события - X1.1). Вспышка имела импульсный характер и продолжалась всего около 15 минут", - говорится в сообщении.

    На Солнце начала сбрасываться в виде взрывов энергия, накопленная в комплексе пятен 4294-4296-4298. Данная группа, наблюдаемая уже несколько дней напротив Земли, является крупнейшей в этом году, а ее центральная область, 4294, занимает второе место по размеру за несколько лет (с начала текущего 25-го цикла).

    Солнце вспышка
    Elvis

