Фонд YAŞAT за 5 лет направил свыше 93 млн манатов на поддержку семей шехидов и раненных

Фонд YAŞAT с момента создания из собственного бюджета освоил 93 млн 622,394 тыс. манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель фонда Эльвин Гусейнов на пресс-конференции, посвященной итогам пятилетней деятельности организации.

По его словам, на сегодняшний день обработаны 93 897 обращений от 18 566 человек.

"На улучшение бытовых условий направлено 42 млн 246,25 тыс. манатов. В рамках этого направления обеспечены 12 606 обращений, в том числе 5 563 обращения от членов семей шехидов (во время войны осенью 2020 года и во время боевых действий - прим. ред.) , 6 - от семей пропавших без вести и 7 037 - от раненных", - отметил он.

Фонд YAŞAT был создан указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 8 декабря 2020 года. Основной целью деятельности YAŞAT является формирование соответствующей платформы для реализации инициатив гражданского общества, направленных на оказание дополнительной поддержки мер, проводимых государством в области социальной защиты семей шехидов и лиц, у которых установлена инвалидность в результате военных действий, обеспечение прозрачности, подотчетности и общественного контроля в этой области.