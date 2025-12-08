Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Фонд YAŞAT за 5 лет направил свыше 93 млн манатов на поддержку семей шехидов и раненных

    Происшествия
    • 08 декабря, 2025
    • 11:02
    Фонд YAŞAT с момента создания из собственного бюджета освоил 93 млн 622,394 тыс. манатов.

    Как сообщает Report, об этом заявил руководитель фонда Эльвин Гусейнов на пресс-конференции, посвященной итогам пятилетней деятельности организации.

    По его словам, на сегодняшний день обработаны 93 897 обращений от 18 566 человек.

    "На улучшение бытовых условий направлено 42 млн 246,25 тыс. манатов. В рамках этого направления обеспечены 12 606 обращений, в том числе 5 563 обращения от членов семей шехидов (во время войны осенью 2020 года и во время боевых действий - прим. ред.) , 6 - от семей пропавших без вести и 7 037 - от раненных", - отметил он.

    Фонд YAŞAT был создан указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 8 декабря 2020 года. Основной целью деятельности YAŞAT является формирование соответствующей платформы для реализации инициатив гражданского общества, направленных на оказание дополнительной поддержки мер, проводимых государством в области социальной защиты семей шехидов и лиц, у которых установлена инвалидность в результате военных действий, обеспечение прозрачности, подотчетности и общественного контроля в этой области.

    Фонд YAŞAT шехиды Социальная поддержка Эльвин Гусейнов
    

