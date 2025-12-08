Глава ГТК: Сотрудничество таможни и бизнеса возможно только через открытый диалог

Укрепление сотрудничества между таможенными органами и бизнесом возможно только в условиях взаимного диалога и открытой коммуникации.

Как передает Report, об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Шахин Багиров, выступая на форуме "Таможня-Бизнес 2025: Диалог и Доверие" в Баку.

По словам главы Госкомитета, постоянное совершенствование таможенной службы, внедрение гибких инструментов и повышение эффективности таможенного администрирования направлены на укрепление конкурентной среды и улучшение качества предоставляемых услуг.

"В этой сфере крайне важно учитывать мнение предпринимательских субъектов", - подчеркнул Багиров.

Он отметил, что платформа форума предоставляет возможность подробно проинформировать бизнес о нововведениях, выслушать предложения и ожидания предпринимателей, а также обсудить актуальные вопросы в открытом формате.

Шахин Багиров также выразил уверенность, что дискуссии в рамках форума внесут вклад в увеличение экспортного потенциала Азербайджана, ускорение логистических и торговых операций и выработку новых механизмов взаимодействия.

"Все шаги по приведению таможенных процедур в соответствие с международными стандартами, построению более совершенной и прозрачной системы будут способствовать повышению конкурентоспособности бизнеса и укреплению позиции Азербайджана как регионального торгового центра", - отметил он.