    Бизнес
    • 08 декабря, 2025
    • 11:18
    Глава ГТК: Сотрудничество таможни и бизнеса возможно только через открытый диалог

    Укрепление сотрудничества между таможенными органами и бизнесом возможно только в условиях взаимного диалога и открытой коммуникации.

    Как передает Report, об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Шахин Багиров, выступая на форуме "Таможня-Бизнес 2025: Диалог и Доверие" в Баку.

    По словам главы Госкомитета, постоянное совершенствование таможенной службы, внедрение гибких инструментов и повышение эффективности таможенного администрирования направлены на укрепление конкурентной среды и улучшение качества предоставляемых услуг.

    "В этой сфере крайне важно учитывать мнение предпринимательских субъектов", - подчеркнул Багиров.

    Он отметил, что платформа форума предоставляет возможность подробно проинформировать бизнес о нововведениях, выслушать предложения и ожидания предпринимателей, а также обсудить актуальные вопросы в открытом формате.

    Шахин Багиров также выразил уверенность, что дискуссии в рамках форума внесут вклад в увеличение экспортного потенциала Азербайджана, ускорение логистических и торговых операций и выработку новых механизмов взаимодействия.

    "Все шаги по приведению таможенных процедур в соответствие с международными стандартами, построению более совершенной и прозрачной системы будут способствовать повышению конкурентоспособности бизнеса и укреплению позиции Азербайджана как регионального торгового центра", - отметил он.

    Лента новостей