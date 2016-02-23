В Иране состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ В Тегеране состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева. Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев в сопровождении конного отряда прибыл во дворец "Садабад".

На площади перед дворцом "Садабад", на котором развевались государственные флаги Азербайджана и Ирана, в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Президент Ирана Хасан Рухани встретил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Ирана.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана.

Главы государств обошли строй почетного караула.

Президенты сделали совместное фото.

Представители иранского государства и правительства были представлены президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, а члены азербайджанской делегации – президенту Ирана Хасану Рухани.