    В Габале состоялась встреча президентов Ильхама Алиева и Владимира Зеленского в формате один на один и в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО

    Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Азербайджане.

    Как передает Report, 25 апреля в Габале состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Украины Владимиром Зеленским в расширенном составе.

    В ходе беседы с удовлетворением были отмечены предыдущие встречи главы нашего государства с Владимиром Зеленским, выражена уверенность в том, что визит президента Украины в нашу страну создаст хорошую возможность для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества.

    Состоялся обмен мнениями о расширении сотрудничества по многим направлениям, в том числе в энергетической сфере, обсуждались вопросы взаимодействия в сельском хозяйстве, была затронута деятельность Межправительственной комиссии.

    Высоко оценив гуманитарную помощь нашей страны Украине, а также внимание и заботу Азербайджанского государства об украинских детях, гость выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за все это. Было подчеркнуто, что в скором времени запланирован приезд в нашу страну группы украинских студентов в целях реабилитации, а также для ознакомления с культурой и искусством Азербайджана.

    Qəbələdə Prezident İlham Əliyevin Ukrayna Prezidenti ilə geniş tərkibdə görüşü keçirilib - YENİLƏNİB
    Expanded meeting between Ilham Aliyev and Volodymyr Zelenskyy held in Gabala

    Баку и Киев могут наладить сотрудничество в производстве антидронов и обмен опытом в этой области

    Владимир Зеленский поблагодарил президента Ильхама Алиева за помощь Украине

    Президент Ильхам Алиев: SOCAR много лет успешно работает в Украине

    Ильхам Алиев: Военно-промышленный комплекс развивается как в Азербайджане, так и в Украине

    Президенты Азербайджана и Украины выступили с заявлениями для прессы

    Зеленский: Украинские студенты приедут в Азербайджан на реабилитацию

    В Габале состоялась встреча президентов Ильхама Алиева и Владимира Зеленского в формате "один на один" и в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО

    Зеленский заявил о готовности провести переговоры с РФ в Азербайджане

    Ильхам Алиев: Наше сотрудничество с Украиной имеет очень прочную политическую основу

