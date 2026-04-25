Qəbələdə Prezident İlham Əliyevin Ukrayna Prezidenti ilə geniş tərkibdə görüşü keçirilib - YENİLƏNİB
Xarici siyasət
- 25 aprel, 2026
- 13:11
Qəbələdə Azərbaycan və Ukrayna prezidentləri İlham Əliyev və Volodimir Zelenski arasında geniş tərkibdə görüş başa çatıb.
"Report" xəbər verir ki, məlumatı prezidentin mətbuat xidməti yayıb.
Qəbələdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə geniş tərkibdə görüşü keçirilir.
"Report" xəbər verir ki, bundan əvvəl iki prezident arasında təkbətək görüş olub.
