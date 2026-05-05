    Gürcüstandan Azərbaycan vətəndaşları da daxil 101 əcnəbi deportasiya edilib

    Region
    • 05 may, 2026
    • 10:38
    Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinin Miqrasiya Departamentinin əməkdaşları tərəfindən son günlərdə keçirilən tədbirlər nəticəsində 101 xarici vətəndaş ölkədən deportasiya olunub.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, nazirliyin yaydığı məlumata görə, əməliyyatlar müvafiq struktur bölmələri ilə koordinasiyalı şəkildə həyata keçirilib.

    Kompleks tədbirlər çərçivəsində Türkmənistan, Hindistan, İraq, Azərbaycan, Rusiya, Özbəkistan, Nigeriya, Banqladeş, İordaniya, Keniya, Sudan, Belarus, Uqanda, Nepal, Pakistan, Filippin, Qırğızıstan, Zimbabve, Livan və digər ölkələrin vətəndaşları Gürcüstan ərazisindən çıxarılıb.

    Bildirilib ki, bu ilin ilk dörd ayının nəticələrinə əsasən, deportasiya olunan qanunsuz miqrantların sayı ötən ilin ümumi göstəricisinə yaxınlaşıb.

    Qeyd edək ki, gücləndirilmiş nəzarət tədbirləri nəticəsində 2025-ci ildə ümumilikdə 1311 əcnəbi vətəndaş Gürcüstandan çıxarılıb.

    Mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq, deportasiya edilən şəxslərin müəyyən müddət ərzində ölkəyə yenidən girişinə qadağa qoyulub.

    Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Deportasiya Gürcüstan
    Из Грузии депортирован 101 иностранец, среди них - граждане Азербайджана

