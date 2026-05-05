Из Грузии депортирован 101 иностранец, среди них - граждане Азербайджана

В ходе проведенных сотрудниками Департамента миграции Министерства внутренних дел Грузии мероприятий из страны депортирован 101 иностранный гражданин.

Как сообщает грузинское бюро Report, в рамках комплексных мероприятий с территории Грузии были депортированы граждане Туркменистана, Индии, Ирака, Азербайджана, России, Узбекистана, Нигерии, Бангладеш, Иордании, Кении, Судана, Беларуси, Уганды, Непала, Пакистана, Филиппин, Кыргызстана, Зимбабве, Ливана и других стран.

По итогам января-апреля текущего года число депортированных нелегальных мигрантов приблизилось к общему показателю прошлого года.

Отметим, что в результате усиленных контрольных мероприятий в 2025 году из Грузии в общей сложности были выдворены 1311 иностранных граждан.

В соответствии с действующим законодательством, депортированным лицам запрещен повторный въезд в страну на определенный срок.