Из Грузии депортирован 101 иностранец, среди них - граждане Азербайджана
- 05 мая, 2026
- 11:03
В ходе проведенных сотрудниками Департамента миграции Министерства внутренних дел Грузии мероприятий из страны депортирован 101 иностранный гражданин.
Как сообщает грузинское бюро Report, в рамках комплексных мероприятий с территории Грузии были депортированы граждане Туркменистана, Индии, Ирака, Азербайджана, России, Узбекистана, Нигерии, Бангладеш, Иордании, Кении, Судана, Беларуси, Уганды, Непала, Пакистана, Филиппин, Кыргызстана, Зимбабве, Ливана и других стран.
По итогам января-апреля текущего года число депортированных нелегальных мигрантов приблизилось к общему показателю прошлого года.
Отметим, что в результате усиленных контрольных мероприятий в 2025 году из Грузии в общей сложности были выдворены 1311 иностранных граждан.
В соответствии с действующим законодательством, депортированным лицам запрещен повторный въезд в страну на определенный срок.