    Из Грузии депортирован 101 иностранец, среди них - граждане Азербайджана

    • 05 мая, 2026
    • 11:03
    В ходе проведенных сотрудниками Департамента миграции Министерства внутренних дел Грузии мероприятий из страны депортирован 101 иностранный гражданин.

    Как сообщает грузинское бюро Report, в рамках комплексных мероприятий с территории Грузии были депортированы граждане Туркменистана, Индии, Ирака, Азербайджана, России, Узбекистана, Нигерии, Бангладеш, Иордании, Кении, Судана, Беларуси, Уганды, Непала, Пакистана, Филиппин, Кыргызстана, Зимбабве, Ливана и других стран.

    По итогам января-апреля текущего года число депортированных нелегальных мигрантов приблизилось к общему показателю прошлого года.

    Отметим, что в результате усиленных контрольных мероприятий в 2025 году из Грузии в общей сложности были выдворены 1311 иностранных граждан.

    В соответствии с действующим законодательством, депортированным лицам запрещен повторный въезд в страну на определенный срок.

    Депортация иностранцев МВД Грузии
    Gürcüstandan Azərbaycan vətəndaşları da daxil 101 əcnəbi deportasiya edilib

