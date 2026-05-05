İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    AYNA: "Biletim.az" portalına yeni funksiya əlavə olunub

    İnfrastruktur
    • 05 may, 2026
    • 10:40
    AYNA: Biletim.az portalına yeni funksiya əlavə olunub

    Azərbaycanda onlayn bilet satışı sistemi olan "Biletim.az" portalı istifadəçilərinin rahatlığının təmin edilməsi məqsədilə tətbiqə daha bir funksiya əlavə olunub.

    Bu barədə "Report"a Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən (AYNA) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, yeni funksionallıq əvvəlcədən əldə edilən bilet üzrə seçilmiş oturacaq yerinin dəyişdirilməsi, eləcə də seçilmiş reys üzrə çıxış vaxtının digər reysə (saata) dəyişdirilməsi imkanı yaradır. Bu yenilik sayəsində istifadəçilər əvvəlcədən əldə etdikləri elektron biletlər üzrə yerdəyişmə və ya bilet dəyişdirmə imkanı əldə edirlər.

    Qeyd edək ki, yeni funksionallıq reysin çıxış vaxtına 24 saat qalmışadək mümkündür. Hər vətəndaş üçün 1 dəfə yerdəyişmə edə bilmək imkanı verilir.

    Hazırda "biletim.az" portalında 58 məntəqə, 94 istiqamət üzrə bilet almaq mümkündür. Sistemə 361 reys olmaqla 409 nəqliyyat vasitəsi qoşulub. Onlayn bilet satışı sistemi mərhələli şəkildə sərnişindaşıma sahəsində xidmət göstərən bütün daşıyıcı və avtovağzalları əhatə edəcək.

    Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) Biletim.az portalı Marşrut xətləri

    Son xəbərlər

    11:57

    Leya Qutierres: "Mərkəzi və Qərbi Asiya ölkələri Orta Dəhliz boyunca koordinasiyanı gücləndirməlidir"

    İnfrastruktur
    11:47

    Rumıniyanın bəzi müəssisələri əlavə yoxlama olmadan Azərbaycana məhsul ixrac edə biləcək

    Sağlamlıq
    11:43

    Azərbaycan və Suriyanın media əməkdaşlığı müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    11:39

    FAO: Azərbaycanda aqrar sektorun üzləşdiyi əsas çətinliklər iqlim dəyişikliyi ilə bağlıdır

    ASK
    11:32

    Eka Sepaşvili: Azərbaycan Prezidentinin səsləndirdiyi fikirlər Avroparlamentin yürütdüyü siyasətə layiqli cavabdır

    Region
    11:29
    Foto

    Azərbaycanda daha 9 KOB subyektinə "Startap" şəhadətnaməsi verilib

    Digər
    11:27

    WUF13 ilə bağlı Nəqliyyat Əməliyyatları Mərkəzi yaradılıb

    İnfrastruktur
    11:25

    Babək Quliyev UEFA-nın Berlində keçiriləcək hakim-inspektorlar üçün seminarına dəvət alıb

    Futbol
    11:24

    Bakı metrosundan apreldə 20 milyondan çox sərnişin istifadə edib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti