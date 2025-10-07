В Габале дан официальный обед в честь глав государств и правительств, участвующих в Саммите ОТГ

В Габале 7 октября от имени президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был дан официальный обед в честь глав государств и правительств, участвующих в 12-м Саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.