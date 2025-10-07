Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    В Габале дан официальный обед в честь глав государств и правительств, участвующих в Саммите ОТГ

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2025
    • 18:27
    В Габале дан официальный обед в честь глав государств и правительств, участвующих в Саммите ОТГ

    В Габале 7 октября от имени президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был дан официальный обед в честь глав государств и правительств, участвующих в 12-м Саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

    Qəbələdə TDT-nin Zirvə Görüşündə iştirak edən dövlət və hökumət başçılarının şərəfinə rəsmi nahar verilib

