В Габале дан официальный обед в честь глав государств и правительств, участвующих в Саммите ОТГ
Внешняя политика
- 07 октября, 2025
- 18:27
В Габале 7 октября от имени президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был дан официальный обед в честь глав государств и правительств, участвующих в 12-м Саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.
