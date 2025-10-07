Qəbələdə TDT-nin Zirvə Görüşündə iştirak edən dövlət və hökumət başçılarının şərəfinə rəsmi nahar verilib
Xarici siyasət
- 07 oktyabr, 2025
- 18:25
Oktyabrın 7-də Qəbələdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin adından Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) 12-ci Zirvə Görüşündə iştirak edən dövlət və hökumət başçılarının şərəfinə rəsmi nahar verilib.
Son xəbərlər
19:43
Foto
III MDB Oyunları: Azərbaycanın yunan-Roma güləşçiləri yarışı 6 medalla başa vurublar - YENİLƏNİB-3Fərdi
19:29
Putin MDB dövlət başçılarının Düşənbə sammitində iştirak edəcəkDigər ölkələr
19:24
İslam Sultanov: "Qızıl medallarımın sayını artırmaq arzusundayam"Fərdi
19:16
Orban: Macarıstan və Türk Dövlətləri sülhə sadiq olduqlarını bir daha təsdiq etdilərDigər ölkələr
19:09
AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri VII turun mübahisəli hakim qərarlarını şərh edibFutbol
19:04
Foto
Vardanyanın məhkəməsində zərərçəkmişlərin və onların hüquqi varislərinin ifadələri dinlənilibHadisə
19:04
Azərbaycan Brüsseldə "Global Gateway" forumunda iştirak edəcəkİnfrastruktur
19:01
Azərbaycan paragüllə atıcısı Xorvatiyada Avropa çempionatında qızıl medal qazanıbFərdi
18:57