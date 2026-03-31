В Фергане обсудили развитие сотрудничества Азербайджана и стран ЦА

В Ферганской области Узбекистана в рамках форума дружбы "Центральная Азия и Азербайджан" состоялась международная конференция на тему "Новая эпоха дружбы стран Центральной Азии и Азербайджана".

Как передает Report, об этом сообщает мэрия Ферганской области.

В мероприятии приняли участие ученые и эксперты, представители международных организаций, государственных и общественных структур, национальных культурных центров, обществ дружбы, а также СМИ из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Азербайджана.

Выступая на конференции, хоким (мэр) Ферганской области Хайрулло Бозоров отметил значимость форума для укрепления исторически сложившихся связей между народами, обеспечения межнационального согласия и расширения культурно-гуманитарного сотрудничества.

Участники подчеркнули, что в последние годы в Центральной Азии укрепляется атмосфера взаимного доверия и добрососедства, чему способствует открытая и прагматичная внешняя политика Узбекистана. Важную роль в этом процессе играют консультативные встречи глав государств региона.

Особое внимание было уделено развитию отношений между Узбекистаном и Азербайджаном, которые вышли на уровень стратегического партнерства. Отмечалось, что активный политический диалог способствует расширению торгово-экономических, культурно-гуманитарных и межрегиональных связей.

В качестве примеров укрепления двустороннего сотрудничества были названы: создание сквера имени Гейдара Алиева и парка "Азербайджан" в Ташкенте, строительство парка "Узбекистан" в Баку, а также строительство современной школы имени Мирзы Улугбека в Физули.

В ходе конференции выступили представители профильных ведомств и организаций стран региона, которые обсудили перспективы углубления сотрудничества, исторические основы взаимодействия и приоритетные направления дальнейшего развития.

По итогам мероприятия достигнута договоренность о превращении форума в постоянную диалоговую площадку и продвижении совместных инициатив, направленных на устойчивое развитие Ферганской области. Ряд участников был награжден нагрудным знаком "Дружба народов".

Конференция стала площадкой для обсуждения многовековых связей между странами региона и выработки подходов к развитию сотрудничества на новом этапе.