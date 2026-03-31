    • 31 mart, 2026
    • 14:36
    Fərqanədə Azərbaycan və Mərkəzi Asiya ölkələri arasında əməkdaşlığın inkişafı müzakirə edilib

    Özbəkistanın Fərqanə vilayətində "Mərkəzi Asiya və Azərbaycan" dostluq forumu çərçivəsində "Mərkəzi Asiya ölkələri-Azərbaycan dostluğunun yeni dövrü" mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Fərqanə vilayətinin meriyasından bildirilib.

    Tədbirdə Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan və Azərbaycandan alimlər və ekspertlər, beynəlxalq təşkilatlar, dövlət və ictimai qurumlar, milli mədəni mərkəzlər, dostluq cəmiyyətləri və KİV-lərin nümayəndələri iştirak ediblər.

    Konfransda çıxış edən Fərqana vilayətinin meri Xayrullo Bozorov forumun xalqlar arasında tarixən formalaşmış əlaqələrin möhkəmləndirilməsi, millətlərarası razılığın təmin edilməsi və mədəni-humanitar əməkdaşlığın genişləndirilməsi baxımından əhəmiyyətini qeyd edib.

    İştirakçılar son illərdə Mərkəzi Asiyada qarşılıqlı etimad və mehriban qonşuluq mühitinin gücləndiyini, Özbəkistanın açıq və praqmatik xarici siyasətinin buna töhfə verdiyini vurğulayıblar. Bu prosesdə regionun dövlət başçılarının məşvərət görüşləri mühüm rol oynayır.

    Özbəkistan və Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlmiş münasibətlərin inkişafına xüsusi diqqət yetirilib. Aktiv siyasi dialoqun ticari-iqtisadi, mədəni-humanitar və regionlararası əlaqələrin genişlənməsinə töhfə verdiyi qeyd edilib.

    Daşkənddə Heydər Əliyev adına bağın və "Azərbaycan" parkının yaradılması, Bakıda "Özbəkistan" parkının yaradılması, həmçinin Füzulidə Mirzə Uluqbəy adına müasir məktəbin inşası ikitərəfli əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinə nümunə olaraq göstərilib.

    Konfrans zamanı region ölkələrinin müvafiq qurumlarının və təşkilatlarının nümayəndələri çıxış edərək əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi perspektivlərini, əməkdaşlığın tarixi əsaslarını və gələcək inkişafın prioritet istiqamətlərini müzakirə ediblər.

    Tədbirin sonunda forumun daimi dialoq platformasına çevrilməsi və Fərqanə vilayətinin davamlı inkişafına yönəlmiş birgə təşəbbüslərin irəlilədirilməsi barədə razılıq əldə edilib. Bir sıra iştirakçı "Xalqlar dostluğu" döş nişanı ilə təltib olunub.

    Konfrans region ölkələri arasında əsrlərlə davam edən əlaqələrin müzakirəsi və yeni mərhələdə əməkdaşlığın inkişafına yanaşmaların işlənib hazırlanması üçün platforma rolunu oynayıb.

    Azərbaycan Mərkəzi Asiya Heydər Əliyev
    В Фергане обсудили развитие сотрудничества Азербайджана и стран ЦА
    Azerbaijan and Central Asia discuss expanding cooperation during Uzbekistan meeting

    Son xəbərlər

    15:04

    Azərbaycanda xarici media orqanlarının fəaliyyətinə dair yeni tələb müəyyənləşib

    Media
    14:59

    İranda Qəşm adasındakı duzsuzlaşdırma zavodu hava zərbəsi ilə məhv edilib

    Digər ölkələr
    14:58

    Azərbaycanda "İcra məmurlarının fəaliyyətinə nəzarət Qaydası" dəyişib

    Biznes
    14:55

    Vəkillərə "Elektron Məhkəmə" informasiya sisteminin yeni versiyası ilə bağlı təlim keçiriləcək

    Hadisə
    14:53

    Məhkəmə ekspertizası xidmətlərinə görə ödənilən haqqın məbləği müəyyənləşib

    Daxili siyasət
    14:53

    NATO ölkələrinin XİN başçılarının növbəti görüşü İsveçdə keçiriləcək

    Region
    14:48

    Bəhreyn Yaxın Şərqdə gərginliyin başlanmasından bəri 182 raket və 400 PUA ələ keçirib

    Digər ölkələr
    14:44

    Adılbek Kasımaliyev Azərbaycana işgüzar səfər edəcək

    Xarici siyasət
    14:42

    Azərbaycanın yollarında yeni elektron tərəzilər istismara veriləcək

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti