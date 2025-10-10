В Душанбе состоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана один на один
Внешняя политика
10 октября, 2025
- 10:04
10 октября в Душанбе состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном в формате один на один.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента.
