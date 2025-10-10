İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026
    Düşənbədə Azərbaycan və Tacikistan prezidentlərinin təkbətək görüşü olub

    Xarici siyasət
    10 oktyabr, 2025
    • 10:02
    Düşənbədə Azərbaycan və Tacikistan prezidentlərinin təkbətək görüşü olub

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin oktyabrın 10-da Düşənbədə Tacikistan Prezidenti Emoməli Rəhmon ilə təkbətək görüşü olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

    В Душанбе состоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана один на один
    One-on-one meeting between Presidents of Azerbaijan and Tajikistan held in Dushanbe

