Düşənbədə Azərbaycan və Tacikistan prezidentlərinin təkbətək görüşü olub
Xarici siyasət
- 10 oktyabr, 2025
- 10:02
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin oktyabrın 10-da Düşənbədə Tacikistan Prezidenti Emoməli Rəhmon ilə təkbətək görüşü olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.
