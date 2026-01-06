İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    "Azercell"dən "iPhone" kampaniyası

    Biznes
    • 06 yanvar, 2026
    • 15:57
    Azercelldən iPhone kampaniyası

    "Apple Inc." şirkətinin Azərbaycandakı eksklüziv telekommunikasiya tərəfdaşı olan "Azercell Telekom" MMC yeni "iPhone" kampaniyasını təqdim edir.

    Kampaniya çərçivəsində "Apple" brendinin "iPhone 17", "iPhone 17 Pro", "iPhone 17 Pro Max" və "iPhone Air" modellərindən birini əldə edən abunəçilərə 6 ay ərzində hər ay 56 GB pulsuz internet təqdim olunur. Təklif həm yeni, həm də mövcud "Azercell" müştəriləri üçün keçərlidir.

    Kampaniya 31 yanvar 2026-cı il tarixinədək seçilmiş "Azercell" satış və xidmət mərkəzlərində keçərlidir.

    Daha ətraflı məlumat üçün: iPhone 17 hədiyyə kampaniyası | Azercell

    “Azercell” kampaniya iPhone 17

    Son xəbərlər

    16:29

    Sosial siyasətin dərinləşməsi Azərbaycanın prioritetlərindəndir - RƏY

    Sosial müdafiə
    16:28

    Azərbaycanlı futbolçu karyerasını Albaniyada davam etdirəcək

    Futbol
    16:18

    ASCO 35 milyon manat kredit cəlb edib

    Maliyyə
    16:17

    "Beşiktaş" qapıçısı ilə yollarını ayırdığını açıqlayıb

    Futbol
    16:10

    "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi"nin 8 minə yaxın işçisi var

    İnfrastruktur
    16:02

    Türkiyəli general: Türk dövlətlərinin birgə hərbi təlimləri təhdidlərə "yalnız deyilik" mesajı verəcək

    Hərbi
    16:02

    Azərbaycan və İtaliya 6 illik fasilədən sonra Hökumətlərarası Komissiyanın iclasını Bakıda keçirəcək

    Biznes
    15:57
    Rəy

    İlham Əliyevin ismarışı - yeni dünya düzənində güclü və haqlı davranış - ŞƏRH

    Analitika
    15:57

    "Azercell"dən "iPhone" kampaniyası

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti