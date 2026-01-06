"Azercell"dən "iPhone" kampaniyası
Biznes
- 06 yanvar, 2026
- 15:57
"Apple Inc." şirkətinin Azərbaycandakı eksklüziv telekommunikasiya tərəfdaşı olan "Azercell Telekom" MMC yeni "iPhone" kampaniyasını təqdim edir.
Kampaniya çərçivəsində "Apple" brendinin "iPhone 17", "iPhone 17 Pro", "iPhone 17 Pro Max" və "iPhone Air" modellərindən birini əldə edən abunəçilərə 6 ay ərzində hər ay 56 GB pulsuz internet təqdim olunur. Təklif həm yeni, həm də mövcud "Azercell" müştəriləri üçün keçərlidir.
Kampaniya 31 yanvar 2026-cı il tarixinədək seçilmiş "Azercell" satış və xidmət mərkəzlərində keçərlidir.
Daha ətraflı məlumat üçün: iPhone 17 hədiyyə kampaniyası | Azercell
