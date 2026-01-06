İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    • 06 yanvar, 2026
    • 15:54
    Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC (ASCO) 2024-cü ili 14,495 milyon manat xalis mənfəətlə başa vurub.

    "Report" qurumun maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, 2023-cü ilə nisbətən 3 dəfə azdır.

    2024-cü ildə ASCO-nun əsas əməliyyat gəlirləri 445,403 milyon manat (2023-cü illə müqayisədə 15 % az), satışlarının maya dəyəri 365,184 milyon manat (2,6 % az), ümumi və inzibati xərcləri 56,818 milyon manat (6,7 % az), sosial xərcləri 5,198 milyon manat (45,3 % az), digər əməliyyat gəlirləri 36,757 milyon manat (27,2 % az), digər əməliyyat xərcləri 80,320 milyon manat (19,4 % çox), gəmilərin, əmlak tikili və avadanlığın satışı üzrə gəliri 13,711 milyon manat (185,3 dəfə çox), gözlənilən kredit zərərləri 7,088 milyon manat (6,8 dəfə çox), xarici valyuta mübadiləsindən zərəri 1,596 milyon manat (32,1 % az), xarici valyuta mübadiləsindən gəliri 1,907 milyon manat (2,9 dəfə çox), maliyyə xərcləri 17,626 milyon manat (83,2 % çox), maliyyə gəliri 33,198 milyon manat (əvvəlki il olmayıb), birgə müəssislərdəki pay hesabına gəlirləri 18,208 milyon manat (2,7 dəfə çox), mənfəət vergisi ödəmələri isə 859 min manat (14,8 dəfə az) təşkil edib.

    2025-ci il yanvarın 1-nə ASCO-nun aktivləri 1 milyard 826,603 milyon manat olub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 5,1 % çoxdur. Hesabat dövründə səhmdar cəmiyyətinin öhdəlikləri 82,9 % artaraq 559,495 milyon manata çatıb, balans kapitalı isə 11,5 % azalaraq 1 milyard 267,108 milyon manata enib.

    Xatırladaq ki, ASCO 2014-cü ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 440,051 milyon manatdır. Şirkət 100 % dövlətə məxsusdur.

    “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” xalis mənfəət

    Son xəbərlər

    16:30

    Macar rejissor Bela Tarr vəfat edib

    İncəsənət
    16:29

    Sosial siyasətin dərinləşməsi Azərbaycanın prioritetlərindəndir - RƏY

    Sosial müdafiə
    16:28

    Azərbaycanlı futbolçu karyerasını Albaniyada davam etdirəcək

    Futbol
    16:18

    ASCO 35 milyon manat kredit cəlb edib

    Maliyyə
    16:17

    "Beşiktaş" qapıçısı ilə yollarını ayırdığını açıqlayıb

    Futbol
    16:10

    "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi"nin 8 minə yaxın işçisi var

    İnfrastruktur
    16:02

    Türkiyəli general: Türk dövlətlərinin birgə hərbi təlimləri təhdidlərə "yalnız deyilik" mesajı verəcək

    Hərbi
    16:02

    Azərbaycan və İtaliya 6 illik fasilədən sonra Hökumətlərarası Komissiyanın iclasını Bakıda keçirəcək

    Biznes
    15:57
    Rəy

    İlham Əliyevin ismarışı - yeni dünya düzənində güclü və haqlı davranış - ŞƏRH

    Analitika
    Bütün Xəbər Lenti