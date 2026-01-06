"Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb
- 06 yanvar, 2026
- 15:54
"Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC (ASCO) 2024-cü ili 14,495 milyon manat xalis mənfəətlə başa vurub.
"Report" qurumun maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, 2023-cü ilə nisbətən 3 dəfə azdır.
2024-cü ildə ASCO-nun əsas əməliyyat gəlirləri 445,403 milyon manat (2023-cü illə müqayisədə 15 % az), satışlarının maya dəyəri 365,184 milyon manat (2,6 % az), ümumi və inzibati xərcləri 56,818 milyon manat (6,7 % az), sosial xərcləri 5,198 milyon manat (45,3 % az), digər əməliyyat gəlirləri 36,757 milyon manat (27,2 % az), digər əməliyyat xərcləri 80,320 milyon manat (19,4 % çox), gəmilərin, əmlak tikili və avadanlığın satışı üzrə gəliri 13,711 milyon manat (185,3 dəfə çox), gözlənilən kredit zərərləri 7,088 milyon manat (6,8 dəfə çox), xarici valyuta mübadiləsindən zərəri 1,596 milyon manat (32,1 % az), xarici valyuta mübadiləsindən gəliri 1,907 milyon manat (2,9 dəfə çox), maliyyə xərcləri 17,626 milyon manat (83,2 % çox), maliyyə gəliri 33,198 milyon manat (əvvəlki il olmayıb), birgə müəssislərdəki pay hesabına gəlirləri 18,208 milyon manat (2,7 dəfə çox), mənfəət vergisi ödəmələri isə 859 min manat (14,8 dəfə az) təşkil edib.
2025-ci il yanvarın 1-nə ASCO-nun aktivləri 1 milyard 826,603 milyon manat olub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 5,1 % çoxdur. Hesabat dövründə səhmdar cəmiyyətinin öhdəlikləri 82,9 % artaraq 559,495 milyon manata çatıb, balans kapitalı isə 11,5 % azalaraq 1 milyard 267,108 milyon manata enib.
Xatırladaq ki, ASCO 2014-cü ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 440,051 milyon manatdır. Şirkət 100 % dövlətə məxsusdur.