Yaponiya klubu "Turan Tovuz"un futbolçusunu heyətinə qatıb
Futbol
- 06 yanvar, 2026
- 15:54
"Turan Tovuz" futbolçusu Aleks Souzanın transferi ilə bağlı Yaponiyanın "Kyoto" komandası ilə razılıq əldə edib.
Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, 24 yaşlı braziliyalı hücumçu tibbi müayinədən keçdikdən sonra Asiya təmsilçisi ilə rəsmi müqavilə imzalayacaq.
Qeyd edək ki, Aleks Souza Premyer Liqada "Turan Tovuz"un forması ilə 66 oyuna çıxıb.
Son xəbərlər
16:30
Macar rejissor Bela Tarr vəfat edibDigər
16:29
Sosial siyasətin dərinləşməsi Azərbaycanın prioritetlərindəndir - RƏYSosial müdafiə
16:28
Azərbaycanlı futbolçu karyerasını Albaniyada davam etdirəcəkFutbol
16:18
ASCO 35 milyon manat kredit cəlb edibMaliyyə
16:17
"Beşiktaş" qapıçısı ilə yollarını ayırdığını açıqlayıbFutbol
16:10
"Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi"nin 8 minə yaxın işçisi varİnfrastruktur
16:02
Türkiyəli general: Türk dövlətlərinin birgə hərbi təlimləri təhdidlərə "yalnız deyilik" mesajı verəcəkHərbi
16:02
Azərbaycan və İtaliya 6 illik fasilədən sonra Hökumətlərarası Komissiyanın iclasını Bakıda keçirəcəkBiznes
15:57
Rəy