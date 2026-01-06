İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Yaponiya klubu "Turan Tovuz"un futbolçusunu heyətinə qatıb

    Futbol
    • 06 yanvar, 2026
    • 15:54
    Yaponiya klubu Turan Tovuzun futbolçusunu heyətinə qatıb

    "Turan Tovuz" futbolçusu Aleks Souzanın transferi ilə bağlı Yaponiyanın "Kyoto" komandası ilə razılıq əldə edib.

    Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, 24 yaşlı braziliyalı hücumçu tibbi müayinədən keçdikdən sonra Asiya təmsilçisi ilə rəsmi müqavilə imzalayacaq.

    Qeyd edək ki, Aleks Souza Premyer Liqada "Turan Tovuz"un forması ilə 66 oyuna çıxıb.

