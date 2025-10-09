Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    В Душанбе проходит встреча президентов Азербайджана и России

    Внешняя политика
    • 09 октября, 2025
    • 15:19
    В Душанбе проходит встреча президентов Азербайджана и России

    В Душанбе в эти минуты проходит встреча президентов Азербайджана Ильхама Алиева и России Владимира Путина один на один, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу азербайджанского лидера.

    Напомним, Ильхам Алиев прибыл сегодня в Душанбе по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона для участия в заседании Совета глав государств СНГ.

