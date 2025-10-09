İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    Düşənbədə Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin təkbətək görüşü keçirilir

    Xarici siyasət
    • 09 oktyabr, 2025
    • 15:19
    Düşənbədə Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin təkbətək görüşü keçirilir

    Düşənbədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin ilə təkbətək görüşü keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

    İlham Əliyev Vladimir Putin Rusiya Düşənbə
    В Душанбе проходит встреча президентов Азербайджана и России
    One-on-one meeting between presidents of Azerbaijan and Russia underway in Dushanbe

