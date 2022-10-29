В центре Гейдара Алиева отметили 99-летие создание Турции

В центре Гейдара Алиева отметили 99-лет создание Турции.

В центре Гейдара Алиева отметили 99-лет создание Турции.

Как передает Report, на мероприятии присутствовал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы и спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

«Турция - великая страна, которая пытается способствовать обеспечению мира и безопасности во всех регионах мира. Мы достигли значительных успехов во всех сферах начиная от сельского хозяйства до технологий», - отметил посол, зачитывая послание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Далее, он отметил, что Турция и Азербайджан всегда поддерживают друг друга на международных аренах, особенно в вопросах Карабаха. Он снова поздравил братский Азербайджан с освобождением ранее оккупированных территорий.

«На Кавказе появилась возможность для мира, что станет не только выгодно для региона, но и для всего мира. Новые возможности придут с открытием транспортно-логистических путей», - добавил посол.

Он также отметил, что международные организации во главе с ООН не справляются с международными вызовами и не решают важные проблемы, возникающие в мире. «Турция будет продолжать бороться против несправедливости во всем мире», - сказал он, добавив, что теперь Азербайджан и Турция вместе будут работать вместе в вопросе энергетической безопасности.

«Граждане Азербайджана беспрепятственно посещают Турцию без паспортов. У нас есть общая Шушинская декларация, мы работаем над дальнейшей его имплементацией. Наш товарооборот превысил 5 млрд долларов США», - добавил посол.

Сахиба Гафарова в свою очередь отметила ту геополитическую роль, которую Турция играет на Южном Кавказе. «Турция всегда показывает взвешенную и справедливую позицию в вопросах мирового масштаба, что играет стабилизирующую роль в мире», - добавила она.

«Поддержка Турции во время Второй Карабахской войны показала, что Азербайджан не один, а братский народ Турции всегда с нами. Турция развивает сотрудничество с Азербайджаном во всех сферах, особенно в реконструкции освобождённых территорий», - добавила она.

Фото: Фирудин Салим