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Министр: COP29 может стать платформой для сотрудничества со странами Центральной Азии и арабского мира

Министр: COP29 может стать платформой для сотрудничества со странами Центральной Азии и арабского мира COP29 может стать платформой для сотрудничества со странами Центральной Азии и арабского мира в области альтернативной энергетики, климатически ориентированного сельского хозяйства и изучения рисков стихийных бедствий.
Внешняя политика
30 апреля 2024 г. 15:44
Министр: COP29 может стать платформой для сотрудничества со странами Центральной Азии и арабского мира

COP29 может стать платформой для сотрудничества со странами Центральной Азии и арабского мира в области альтернативной энергетики, климатически ориентированного сельского хозяйства и изучения рисков стихийных бедствий.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на 3-м заседании Экономического форума сотрудничества "Лига арабских государств - Центральная Азия - Азербайджанская Республика".

Говоря о подготовке к предстоящей в Азербайджане 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан полон решимости объединить в период своего председательства на COP29 находящиеся на разных уровнях развития Глобальный Север и Глобальный Юг, используя для этого опыт руководства Движением неприсоединения.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: COP29 can be platform for cooperation with Central Asian and Arab countries
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: COP29 Mərkəzi Asiya və Ərəb ölkələri ilə əməkdaşlıq üçün platforma ola bilər

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