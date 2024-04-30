Глава МИД: Баку выступает за прямые переговоры с Ереваном, как за наиболее эффективное решение

Глава МИД: Азербайджан выступает за прямые переговоры с Арменией, как за наиболее эффективное решение

Азербайджан выступает за прямые двусторонние мирные переговоры с Арменией, которые зарекомендовали себя как наиболее эффективное и успешное решение.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на третьем заседании Экономического форума сотрудничества "Лига арабских государств – Центральная Азия – Азербайджанская Республика".

"Азербайджан выступает за прямые двусторонние мирные переговоры, которые зарекомендовали себя как наиболее эффективное и успешное решение с точки зрения достижения взаимоприемлемых результатов. Они нацелены достижение устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе, о чем свидетельствуют также недавние договоренности, достигнутые между комиссиями по делимитации двух стран", - сказал Байрамов.

Байрамов также подробно проинформировал участников заседания о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, масштабных восстановительно-строительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных территориях, минной угрозе, и процессе нормализации между Баку и Ереваном.