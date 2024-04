Главы МИД Азербайджана и Ливана обсудили перспективы развития сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим коллегой из Ливана Абдуллой Бухабибом.

Как передает Report об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".

"В ходе встречи обсуждены перспективы углубления двустороннего политического, экономического, культурного и гуманитарного партнерства, также состоялся обмен мнениями о последних событиях в регионе", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.