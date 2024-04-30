Главы МИД Азербайджана и Ливана обсудили перспективы развития сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим коллегой из Ливана Абдуллой Бухабибом.
Как передает Report об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".
"В ходе встречи обсуждены перспективы углубления двустороннего политического, экономического, культурного и гуманитарного партнерства, также состоялся обмен мнениями о последних событиях в регионе", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.
Was pleased to meet with Abdallah Bouhabib, Minister of Foreign Affairs and Emigrants of #Lebanon@Mofalebanon.
Discussed prospects for deepening bilateral political, economic, cultural, and humanitarian partnership. Exchanged views on the latest developments in the region. pic.twitter.com/02yOijUZTB