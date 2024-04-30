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Главы МИД Азербайджана и Ливана обсудили перспективы развития сотрудничества

Главы МИД Азербайджана и Ливана обсудили перспективы развития сотрудничества Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим коллегой из Ливана Абдулла Бухабиб
Внешняя политика
30 апреля 2024 г. 15:05
Главы МИД Азербайджана и Ливана обсудили перспективы развития сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим коллегой из Ливана Абдуллой Бухабибом.

Как передает Report об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".

"В ходе встречи обсуждены перспективы углубления двустороннего политического, экономического, культурного и гуманитарного партнерства, также состоялся обмен мнениями о последних событиях в регионе", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov meets with his Lebanese counterpart
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov livanlı həmkarı ilə görüşüb - YENİLƏNİB

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