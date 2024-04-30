Главы МИД Азербайджана и Ливана обсудили перспективы развития сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим коллегой из Ливана Абдулла Бухабиб

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим коллегой из Ливана Абдуллой Бухабибом.

Как передает Report об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".

"В ходе встречи обсуждены перспективы углубления двустороннего политического, экономического, культурного и гуманитарного партнерства, также состоялся обмен мнениями о последних событиях в регионе", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.