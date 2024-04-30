МИД: Обвинения министра внутренних дел Франции в адрес Азербайджана необоснованны

Решительно отвергаем необоснованные обвинения, выдвинутые против Азербайджана министром внутренних дел Франции Жеральдом Дарманеном.
Как сообщает Report, об этом пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, комментируя антиазербайджанские заявления министра внутренних дел Франции в комитете Национального собрания этой страны.
"Обвиняя Азербайджан в якобы поддержке сепаратизма в отношении Новой Каледонии, министр внутренних дел Франции забывает, что именно французская сторона на протяжении долгих лет предпринимала шаги по поддержке агрессивного сепаратизма в Азербайджане и регулярно принимала представителей так называемого сепаратистского режима во Франции на высоком уровне.
Известно, что французский парламент по инициативе правящей партии страны принимал решения и резолюции, которые ставили под сомнение и наносили ущерб территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, признавали сепаратистский режим, а также давали возможность деятельности группы дружбы с бывшим так называемым сепаратистским режимом", - отметил пресс-секретарь МИД Азербайджана.
А. Гаджизаде призвал официальный Париж не вмешиваться во внутренние дела Баку.
"Мы еще раз призываем Францию не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана и прекратить необоснованные претензии к нашей стране. Мы еще раз заявляем, что наша страна будет продолжать принимать все необходимые меры для защиты своих национальных интересов", - подчеркнул он.