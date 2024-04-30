МИД: Обвинения министра внутренних дел Франции в адрес Азербайджана необоснованны

Решительно отвергаем необоснованные обвинения, выдвинутые против Азербайджана министром внутренних дел Франции Жераром Дарманом.

Решительно отвергаем необоснованные обвинения, выдвинутые против Азербайджана министром внутренних дел Франции Жеральдом Дарманеном.

Как сообщает Report, об этом пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, комментируя антиазербайджанские заявления министра внутренних дел Франции в комитете Национального собрания этой страны.

"Обвиняя Азербайджан в якобы поддержке сепаратизма в отношении Новой Каледонии, министр внутренних дел Франции забывает, что именно французская сторона на протяжении долгих лет предпринимала шаги по поддержке агрессивного сепаратизма в Азербайджане и регулярно принимала представителей так называемого сепаратистского режима во Франции на высоком уровне.

Известно, что французский парламент по инициативе правящей партии страны принимал решения и резолюции, которые ставили под сомнение и наносили ущерб территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, признавали сепаратистский режим, а также давали возможность деятельности группы дружбы с бывшим так называемым сепаратистским режимом", - отметил пресс-секретарь МИД Азербайджана.

А. Гаджизаде призвал официальный Париж не вмешиваться во внутренние дела Баку.

"Мы еще раз призываем Францию не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана и прекратить необоснованные претензии к нашей стране. Мы еще раз заявляем, что наша страна будет продолжать принимать все необходимые меры для защиты своих национальных интересов", - подчеркнул он.