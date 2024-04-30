Официальный Баку потребовал от Франции не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана

Официальный Баку потребовал от Франции не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана.

Официальный Баку потребовал от Франции не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде в связи с антиазербайджанскими заявлениями министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена.

"Крайне неприемлемо намеренное использование представителем французского правительства оскорбительных заявлений в адрес конституционного государственного устройства Азербайджана, которые не вписываются ни в какие этические рамки с точки зрения межгосударственных отношений", - сказал А.Гаджизаде.

"Мы требуем от Франции не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана и прекратить озвучивать необоснованные претензии к нашей стране. Еще раз заявляем, что наша страна примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов", - сказал представитель внешнеполитического ведомства.