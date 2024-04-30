Официальный Баку потребовал от Франции не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде в связи с антиазербайджанскими заявлениями министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена.
"Крайне неприемлемо намеренное использование представителем французского правительства оскорбительных заявлений в адрес конституционного государственного устройства Азербайджана, которые не вписываются ни в какие этические рамки с точки зрения межгосударственных отношений", - сказал А.Гаджизаде.
"Мы требуем от Франции не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана и прекратить озвучивать необоснованные претензии к нашей стране. Еще раз заявляем, что наша страна примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов", - сказал представитель внешнеполитического ведомства.